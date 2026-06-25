VIDE GRENIER Lanta
dimanche 27 septembre 2026 · Lanta
Informations pratiques
Lanta
VIDE GRENIER
PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez faire des emplettes le dimanche 27 septembre à Lanta !
Ouverture au public de 8h30 à 17h.
Les emplacements sont à 3€ le mètre linéaire, sur place se trouvera une buvette et de la restauration rapide. .
PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie videgrenierlanta@gmail.com
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English :
Come shop on Sunday, September 27, %E0 Lanta!
L’événement VIDE GRENIER Lanta a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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