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VIDE GRENIER Lanta

dimanche 27 septembre 2026 · Lanta

VIDE GRENIER Lanta

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES
Ville
31570 Lanta
Département
Haute-Garonne
Tarif

Lanta

VIDE GRENIER

PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Venez faire des emplettes le dimanche 27 septembre à Lanta !
Ouverture au public de 8h30 à 17h.
Les emplacements sont à 3€ le mètre linéaire, sur place se trouvera une buvette et de la restauration rapide.   .

PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie   videgrenierlanta@gmail.com

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English :

Come shop on Sunday, September 27, %E0 Lanta!

L’événement VIDE GRENIER Lanta a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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