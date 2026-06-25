Informations pratiques

Lanta

VIDE GRENIER

PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez faire des emplettes le dimanche 27 septembre à Lanta !

Ouverture au public de 8h30 à 17h.

Les emplacements sont à 3€ le mètre linéaire, sur place se trouvera une buvette et de la restauration rapide. .

PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie videgrenierlanta@gmail.com

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English :

Come shop on Sunday, September 27, %E0 Lanta!

L’événement VIDE GRENIER Lanta a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE