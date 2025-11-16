Vide grenier Larrivière-Saint-Savin
Vide grenier Larrivière-Saint-Savin dimanche 16 novembre 2025.
Vide grenier
Larrivière-Saint-Savin Landes
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. l’occasion de remplir ou de vide ses armoires et pourquoi pas dénicher la perle rare.
Buvette et restauration sur place. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 04 94 95 videgrenierdelarriviere@gmail.com
