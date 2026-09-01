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AGENDA · Lay-Lamidou

Vide-Grenier Lay-Lamidou

dimanche 27 septembre 2026 · Lay-Lamidou

Vide-Grenier Lay-Lamidou

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
64190 Lay-Lamidou
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lay-Lamidou

Vide-Grenier

Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Venez nombreux à notre vide-grenier. Cet événement se déroulera sur la place et dans toutes les rues du village.
Buvette et restauration sur place.   .

Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 00 44 

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Lay-Lamidou a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves

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