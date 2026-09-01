Informations pratiques

Lay-Lamidou

Vide-Grenier

Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez nombreux à notre vide-grenier. Cet événement se déroulera sur la place et dans toutes les rues du village.

Buvette et restauration sur place. .

Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 00 44

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Lay-Lamidou a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves