AGENDA · Lay-Lamidou
Vide-Grenier Lay-Lamidou
dimanche 27 septembre 2026 · Lay-Lamidou
Informations pratiques
Lay-Lamidou
Vide-Grenier
Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez nombreux à notre vide-grenier. Cet événement se déroulera sur la place et dans toutes les rues du village.
Buvette et restauration sur place. .
Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 00 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Lay-Lamidou a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves