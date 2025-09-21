Vide grenier Laz

Vide grenier Laz dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier

Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Vide Grenier

> Restauration et buvette
> Place de l’église, 29520 Laz   .

Laz 29520 Finistère Bretagne +33 6 58 76 98 09 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier Laz a été mis à jour le 2025-09-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou