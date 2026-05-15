Le Bousquet-d’Orb

VIDE GRENIER

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le comité des fêtes organise un vide grenier dimanche 7 juin sur le parking de la salle salle Marcel Roux

à partir de 7h

Buvette et restauration sur place

Emplacement sans voiture 10€ (4x2m)

Emplacement avec voiture 15€ (4x4m)

Réservation

Morgane au 06 84 47 00 63 ou comitedesfetesbo@gmail.com ou en mairie du Bousquet d’Orb

Le comité des fêtes organise un vide grenier dimanche 7 juin sur le parking de la salle salle Marcel Roux

à partir de 7h

Buvette et restauration sur place

Emplacement sans voiture 10€ (4x2m)

Emplacement avec voiture 15€ (4x4m)

Réservation

Morgane au 06 84 47 00 63 ou comitedesfetesbo@gmail.com ou en mairie du Bousquet d’Orb .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 84 47 00 63 comitedesfetesbo@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes is organizing a garage sale on Sunday June 7 in the parking lot of the Salle Marcel Roux

starting at 7 a.m

Refreshments and catering on site

Pitch without car 10? (4x2m)

Pitch with car 15? (4x4m)

Bookings

Morgane on 06 84 47 00 63 or comitedesfetesbo@gmail.com or at Le Bousquet d’Orb town hall

L’événement VIDE GRENIER Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB