VIDE GRENIER Le Bousquet-d’Orb
VIDE GRENIER Le Bousquet-d’Orb dimanche 7 juin 2026.
Le Bousquet-d’Orb
VIDE GRENIER
Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le comité des fêtes organise un vide grenier dimanche 7 juin sur le parking de la salle salle Marcel Roux
à partir de 7h
Buvette et restauration sur place
Emplacement sans voiture 10€ (4x2m)
Emplacement avec voiture 15€ (4x4m)
Réservation
Morgane au 06 84 47 00 63 ou comitedesfetesbo@gmail.com ou en mairie du Bousquet d’Orb
Le comité des fêtes organise un vide grenier dimanche 7 juin sur le parking de la salle salle Marcel Roux
à partir de 7h
Buvette et restauration sur place
Emplacement sans voiture 10€ (4x2m)
Emplacement avec voiture 15€ (4x4m)
Réservation
Morgane au 06 84 47 00 63 ou comitedesfetesbo@gmail.com ou en mairie du Bousquet d’Orb .
Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 84 47 00 63 comitedesfetesbo@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes is organizing a garage sale on Sunday June 7 in the parking lot of the Salle Marcel Roux
starting at 7 a.m
Refreshments and catering on site
Pitch without car 10? (4x2m)
Pitch with car 15? (4x4m)
Bookings
Morgane on 06 84 47 00 63 or comitedesfetesbo@gmail.com or at Le Bousquet d’Orb town hall
L’événement VIDE GRENIER Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB