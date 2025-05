Vide grenier – Le Bugue, 18 mai 2025 09:00, Le Bugue.

Dordogne

Vide grenier Allée de la Vézère Le Bugue Dordogne

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Vide grenier organisé par le F.S.E. du collège Leroi-Gourhan.

Restauration et buvette.

Pour les exposants

emplacement 2€ le ml (minimum 2 mètres linéaires)

réservation table en option 3€ (caution 15€)

Allée de la Vézère

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 66 24 fse.lebugue@gmail.com

English : Vide grenie

Flea market organized by the F.S.E. of Leroi-Gourhan college.

Catering and refreshments.

For exhibitors

stand: 2? per ml (minimum 2 linear meters)

optional table reservation: 3? (deposit 15?)

German : Vide grenie

Flohmarkt, organisiert vom F.S.E. des Collège Leroi-Gourhan.

Verpflegung und Getränke.

Für die Aussteller:

standplatz: 2 ? pro ml (mindestens 2 laufende Meter)

tischreservierung (optional): 3 Euro (Kaution 15 Euro)

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dalla F.S.E. della scuola secondaria di Leroi-Gourhan.

Catering e rinfreschi.

Per gli espositori

stand: 2 € al metro quadro (minimo 2 metri lineari)

prenotazione facoltativa del tavolo: 3 € (cauzione 15 €)

Espanol : Vide grenier

Mercadillo organizado por la F.S.E. del instituto de Leroi-Gourhan.

Catering y refrescos.

Para los expositores

stand: 2 euros por metro cuadrado (mínimo 2 metros lineales)

reserva opcional de mesa: 3 euros (fianza de 15 euros)

