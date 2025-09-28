Vide grenier Le Bugue
Vide grenier Le Bugue dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier
Salle des fêtes Eugène LE ROY Le Bugue Dordogne
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Vide grenier organisé par l’association la Souris Jaune
Pour les exposants
emplacement 2€ le ml (minimum 2 mètres linéaires) .
Salle des fêtes Eugène LE ROY Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 21 43 12
English : Vide grenier
Flea market organized by the Souris Jaune association
Refreshments and food on site
For exhibitors
space: 2? per ml (minimum 2 linear meters)
German : Vide grenier
Flohmarkt, organisiert vom Verein la Souris Jaune
Getränke und Speisen vor Ort
Für Aussteller:
standplatz: 2? pro ml (mindestens 2 laufende Meter)
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione Souris Jaune
Rinfreschi e cibo in loco
Per gli espositori
spazio: 2? per ml (minimo 2 metri lineari)
Espanol : Vide grenier
Mercadillo organizado por la asociación Souris Jaune
Refrescos y comida in situ
Para los expositores
espacio: 2? por ml (mínimo 2 metros lineales)
