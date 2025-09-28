Vide grenier Le Bugue

Vide grenier Le Bugue dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

Salle des fêtes Eugène LE ROY Le Bugue Dordogne

Vide grenier organisé par l’association la Souris Jaune

Buvette et restauration sur place

Pour les exposants

emplacement 2€ le ml (minimum 2 mètres linéaires)

Salle des fêtes Eugène LE ROY Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 21 43 12

English : Vide grenier

Flea market organized by the Souris Jaune association

Refreshments and food on site

For exhibitors

space: 2? per ml (minimum 2 linear meters)

German : Vide grenier

Flohmarkt, organisiert vom Verein la Souris Jaune

Getränke und Speisen vor Ort

Für Aussteller:

standplatz: 2? pro ml (mindestens 2 laufende Meter)

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione Souris Jaune

Rinfreschi e cibo in loco

Per gli espositori

spazio: 2? per ml (minimo 2 metri lineari)

Espanol : Vide grenier

Mercadillo organizado por la asociación Souris Jaune

Refrescos y comida in situ

Para los expositores

espacio: 2? por ml (mínimo 2 metros lineales)

