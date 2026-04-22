Vide grenier Sur les places Le Buisson-de-Cadouin
Vide grenier Sur les places Le Buisson-de-Cadouin dimanche 10 mai 2026.
Le Buisson-de-Cadouin
Vide grenier
Sur les places Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez chiner toute la journée sur les places du Général de Gaulle et de la Liberté de 7h00 à 18h00. Vide grenier organisé par l’amicale laique de l’EPAD de Cadouin. .
Sur les places Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 50 50
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English :
L’événement Vide grenier Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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