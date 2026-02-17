Vide-Grenier Salle polyvalente Le Champ-Saint-Père

Vide-Grenier

Salle polyvalente 24 route du stade Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

.

Salle polyvalente 24 route du stade Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire rgm85@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Grenier Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral