Vide-grenier Rue de l’Hozanne Le Dorat

Vide-grenier

Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chinez, flânez et faites de belles trouvailles au vide-greniers de la Petite Cité de Caractère du Dorat ! Venez dénicher l’objet coup de cœur, dénicher de bonnes affaires ou simplement profiter de l’ambiance conviviale. Pour les exposants, l’inscription est obligatoire. Besoin d’une pause ? La buvette et la restauration sur place sauront ravir les gourmands. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et des bonnes affaires ! .

Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 25 46 77 ledoratour@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Le Dorat a été mis à jour le 2026-03-27 par Terres de Limousin