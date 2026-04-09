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VIDE GRENIER Le Fauga

VIDE GRENIER Le Fauga

VIDE GRENIER Le Fauga lundi 8 juin 2026.

Adresse : PLAINE SPORTIVE

Ville : 31410 Le Fauga

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Le Fauga

VIDE GRENIER

PLAINE SPORTIVE Le Fauga Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 08:00:00
fin : 2026-06-08 18:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Venez chiner lors de ce vide grenier!
De nombreux exposants vous attendent lors de ce vide grenier organisée par la pétanque de st Hilaire .
14 euros l’emplacement de 6 par 4   .

PLAINE SPORTIVE Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 6 14 53 02 36  petanqueclub.sthilaire@gmail.com

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L’événement VIDE GRENIER Le Fauga a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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