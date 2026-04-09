VIDE GRENIER Le Fauga
VIDE GRENIER Le Fauga lundi 8 juin 2026.
Le Fauga
VIDE GRENIER
PLAINE SPORTIVE Le Fauga Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 08:00:00
fin : 2026-06-08 18:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Venez chiner lors de ce vide grenier!
De nombreux exposants vous attendent lors de ce vide grenier organisée par la pétanque de st Hilaire .
14 euros l’emplacement de 6 par 4 .
PLAINE SPORTIVE Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 6 14 53 02 36 petanqueclub.sthilaire@gmail.com
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English :
Come and hunt for bargains!
L’événement VIDE GRENIER Le Fauga a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE