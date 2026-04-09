Le Fauga

VIDE GRENIER

PLAINE SPORTIVE Le Fauga Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 08:00:00

fin : 2026-06-08 18:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Venez chiner lors de ce vide grenier!

De nombreux exposants vous attendent lors de ce vide grenier organisée par la pétanque de st Hilaire .

14 euros l’emplacement de 6 par 4 .

PLAINE SPORTIVE Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 6 14 53 02 36 petanqueclub.sthilaire@gmail.com

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English :

Come and hunt for bargains!

L’événement VIDE GRENIER Le Fauga a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE