VIDE GRENIER salle du pontrais Le Gâvre

VIDE GRENIER

salle du pontrais 22 rue du stade Le Gâvre Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

L’association APEL de l’école Saint-Pierre organise un vide grenier, buvette et restauration

Renseignements et inscriptions

apel.stpierre.legavre@gmail.com

06 37 25 29 57

Emplacements intérieur (places limitées)

emplacement 2m/10€

table mises à disposition 2€ .

+33 6 79 03 22 37

English :

The APEL association of Saint-Pierre school organizes a garage sale, refreshments and catering

L’événement VIDE GRENIER Le Gâvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays Erdre Canal Forêt