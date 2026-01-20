VIDE GRENIER salle du pontrais Le Gâvre
salle du pontrais 22 rue du stade Le Gâvre Loire-Atlantique
Début : 2026-03-07 08:30:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
L’association APEL de l’école Saint-Pierre organise un vide grenier, buvette et restauration
Renseignements et inscriptions
apel.stpierre.legavre@gmail.com
06 37 25 29 57
Emplacements intérieur (places limitées)
emplacement 2m/10€
table mises à disposition 2€ .
English :
The APEL association of Saint-Pierre school organizes a garage sale, refreshments and catering
