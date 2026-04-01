Vide-grenier Le Lorey
Vide-grenier Le Lorey dimanche 12 avril 2026.
Le Lorey
Vide-grenier
Le Lorey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Rendez-vous au Lorey le 12 avril pour son vide-grenier !
De 7h à 18h 100 exposants. .
Le Lorey 50570 Manche Normandie +33 6 88 85 63 22
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Le Lorey a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô
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