Le Lorey

Vide-grenier

Le Lorey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Rendez-vous au Lorey le 12 avril pour son vide-grenier !

De 7h à 18h 100 exposants. .

Le Lorey 50570 Manche Normandie +33 6 88 85 63 22

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Le Lorey a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô