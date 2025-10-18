Vide grenier Le Louverot Salle polyvalente Le Louverot

Vide grenier

Le Louverot Salle polyvalente 50 rue de la Fontaine Le Louverot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Que vous soyez amateur de vintage, collectionneur ou simplement à la recherche d’un bon plan, venez découvrir le vide-grenier en plein air, organisé par le Foyer Rural de la commune de Le Louverot, autour de la salle polyvalente.

Buvette et petite restauration.

Réservation par téléphone ou par mail

Gratuit pour les visiteurs .

