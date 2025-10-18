Vide grenier Le Louverot Salle polyvalente Le Louverot
Vide grenier Le Louverot Salle polyvalente Le Louverot lundi 25 mai 2026.
Vide grenier
Le Louverot Salle polyvalente 50 rue de la Fontaine Le Louverot Jura
Gratuit
Début : 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
2026-05-25
Que vous soyez amateur de vintage, collectionneur ou simplement à la recherche d’un bon plan, venez découvrir le vide-grenier en plein air, organisé par le Foyer Rural de la commune de Le Louverot, autour de la salle polyvalente.
Buvette et petite restauration.
Réservation par téléphone ou par mail
Gratuit pour les visiteurs .
Le Louverot Salle polyvalente 50 rue de la Fontaine Le Louverot 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 74 26 08 frlelouverot@gmail.com
