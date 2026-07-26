Vide-Grenier Place du Capitaine Humeau Le May-sur-Èvre

Informations pratiques

Le May-sur-Èvre

Vide-Grenier

Place du Capitaine Humeau Mairie du May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le vide-grenier du May-sur-Èvre est l’un des rendez-vous incontournables du territoire choletais pour les passionnés de brocante, de vide-greniers et de bonnes affaires. Chaque année, il rassemble de nombreux exposants et des milliers de visiteurs dans une ambiance conviviale, chaleureuse et familiale. .

Place du Capitaine Humeau Mairie du May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 80 20 mairie@lemaysurevre.com

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English :

L’événement Vide-Grenier Le May-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais