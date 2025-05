Vide grenier – Le Monteil, 15 juin 2025 08:00, Le Monteil.

Haute-Loire

Vide grenier Le Monteil

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

Vide-grenier organisé par le Rêve d'Adam, association venant en aide à un enfant polyhandicapé résidant au Monteil. Vente de pain et viennoiseries cuits au four banal du Monteil. Buvette et restauration sur place.

Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 03

English :

Garage sale organized by Rêve d'Adam, an association helping a multihandicapped child living in Monteil. Sale of bread and pastries baked in the Monteil communal oven. Refreshments and catering on site.

German :

Flohmarkt, organisiert von Le Rêve d'Adam, einem Verein, der ein mehrfach behindertes Kind unterstützt, das in Monteil wohnt. Verkauf von Brot und Gebäck, das im Backofen von Monteil gebacken wird. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage organizzata da Rêve d'Adam, un'associazione che aiuta un bambino plurihandicappato che vive a Le Monteil. Vendita di pane e dolci cotti nel forno comunale di Monteil. Rinfresco e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

Venta de garaje organizada por Rêve d'Adam, asociación de ayuda a un niño minusválido que vive en Le Monteil. Venta de pan y pasteles horneados en el horno comunal de Monteil. Refrescos y comida disponibles in situ.

L'événement Vide grenier Le Monteil a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay