Vide Grenier Le Nayrac
Vide Grenier Le Nayrac vendredi 1 mai 2026.
Vide Grenier
Le Nayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vente de gâteaux et buvette.
Organisé par les musiciens du Nayrac.
2€ le mètre. .
Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 07 17 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cake sales and refreshments.
L’événement Vide Grenier Le Nayrac a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)