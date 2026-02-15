Vide Grenier

Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vente de gâteaux et buvette.

Organisé par les musiciens du Nayrac.

2€ le mètre. .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 07 17 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cake sales and refreshments.

L’événement Vide Grenier Le Nayrac a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)