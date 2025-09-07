VIDE GRENIER pré commun Le Plan
VIDE GRENIER pré commun Le Plan dimanche 7 septembre 2025.
Le 7 septembre
Sur le pré commun et sous les platanes face à la mairie Cette année le stationnement des véhicules sur le pré commun est autorisé avec l’acceptation du règlement lié à ce stationnement. Toute circulation des véhicules est interdite sous les platanes Horaires de 7h à 18h Restauration et buvette sur place L’organisateur est l’association Arsplan (restauration et sauvegarde du patrimoine de Le Plan)
pré commun PRÉ COMMUN Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie arsplan31@gmail.com
English :
flea market in Le Plan
September 7th
German :
flohmarkt in Le Plan
Am 7. September
Italiano :
vendita di garage a Le Plan
7 settembre
Espanol :
venta de garaje en Le Plan
7 de septiembre
L’événement VIDE GRENIER Le Plan a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE