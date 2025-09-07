VIDE GRENIER pré commun Le Plan

VIDE GRENIER pré commun Le Plan dimanche 7 septembre 2025.

pré commun PRÉ COMMUN Le Plan Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-09-07 08:00:00

2025-09-07

Le 7 septembre

Sur le pré commun et sous les platanes face à la mairie Cette année le stationnement des véhicules sur le pré commun est autorisé avec l’acceptation du règlement lié à ce stationnement. Toute circulation des véhicules est interdite sous les platanes Horaires de 7h à 18h Restauration et buvette sur place L’organisateur est l’association Arsplan (restauration et sauvegarde du patrimoine de Le Plan)

Contact mail arsplan31@gmail.com

Contact téléphonique Jean-Pierre Dignat 06 82 72 91 39

Gratuit pour les visiteurs 20 .

pré commun PRÉ COMMUN Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie arsplan31@gmail.com

English :

flea market in Le Plan

September 7th

German :

flohmarkt in Le Plan

Am 7. September

Italiano :

vendita di garage a Le Plan

7 settembre

Espanol :

venta de garaje en Le Plan

7 de septiembre

L’événement VIDE GRENIER Le Plan a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE