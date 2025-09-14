VIDE GRENIER Le Poujol-sur-Orb

VIDE GRENIER Le Poujol-sur-Orb dimanche 14 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

L’association l’Âge d’Or de l’Imbaïsse organise un vide grenier.

Dimanche 14 septembre 2025 de 8h à 18h .

Place de la Mairie

Buvette et petite restauration sur place

Entrée gratuite

Réservation des emplacements auprès de Lucienne au 06 35 36 70 57.

L’association l’Âge d’Or de l’Imbaïsse organise un vide grenier.

Dimanche 14 septembre 2025 de 8h à 18h .

Venez chiner, rester déjeuner, repartez enchantés !

Place de la Mairie

Buvette et petite restauration sur place

Entrée gratuite

Réservation des emplacements auprès de Lucienne au 06 35 36 70 57.

Ambiance conviviale garantie, venez nombreux .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 35 36 70 57

English :

The l’Âge d’Or de l’Imbaïsse association is organizing a garage sale.

Sunday, September 14, 2025 from 8am to 6pm.

Place de la Mairie

Refreshments and snacks on site

Free admission

Pitches can be booked with Lucienne on 06 35 36 70 57.

German :

Der Verein l’Âge d’Or de l’Imbaïsse organisiert einen Flohmarkt.

Sonntag, 14. September 2025 von 8 bis 18 Uhr .

Platz vor dem Rathaus

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Der Eintritt ist kostenlos

Reservierung der Standplätze bei Lucienne unter 06 35 36 70 57.

Italiano :

L’associazione l’Âge d’Or de l’Imbaïsse organizza un mercatino dell’usato.

Domenica 14 settembre 2025 dalle 8.00 alle 18.00.

Piazza della Mairie

Rinfresco e spuntini sul posto

Ingresso libero

Le piazzole possono essere prenotate presso Lucienne al numero 06 35 36 70 57.

Espanol :

La asociación l’Âge d’Or de l’Imbaïsse organiza una venta de garaje.

Domingo 14 de septiembre de 2025 de 8.00 a 18.00 h.

Plaza de la Mairie

Refrescos y tentempiés in situ

Entrada gratuita

Las parcelas pueden reservarse con Lucienne en el 06 35 36 70 57.

L’événement VIDE GRENIER Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB