Vide-grenier Le Printemps du Lien IBOS Ibos

Vide-grenier Le Printemps du Lien

IBOS 23 Route de Pau Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Un vide grenier convivial réunissant une quarantaine d’exposants et animé par de nombreuses activités, tout au long de la journée.

Au programme

– Ateliers créatifs et animations ludiques pour les adultes et les enfants

– De 12h à 14h Dj Set d’Agathe The Power pour ambiancer l’événement.

Buvette et restauration sur place pour profiter de la terrasse du Lien + Épicerie Chez Aurore.

En parallèle, vous pourrez également assister à l’événement de Bigoride avec compétition de skate, exposition sur le Skate, projection, stands de tatouages et ateliers recyclage de planches.

IBOS 23 Route de Pau Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 52 06 67 00 bonjour@lelien-py.com

English :

A friendly garage sale featuring some 40 exhibitors and a host of activities throughout the day.

On the program:

– Creative workshops and fun activities for adults and children

– From 12 noon to 2 p.m.: Agathe The Power Dj Set to liven up the event.

Refreshments and food available on the Lien terrace + Chez Aurore grocery store.

At the same time, you can attend the Bigoride event with skateboard competition, skateboard exhibition, projection, tattoo booths and board recycling workshops.

