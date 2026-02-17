Vide-grenier Le Printemps du Lien IBOS Ibos
Vide-grenier Le Printemps du Lien IBOS Ibos dimanche 22 mars 2026.
Vide-grenier Le Printemps du Lien
IBOS 23 Route de Pau Ibos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Un vide grenier convivial réunissant une quarantaine d’exposants et animé par de nombreuses activités, tout au long de la journée.
Au programme
– Ateliers créatifs et animations ludiques pour les adultes et les enfants
– De 12h à 14h Dj Set d’Agathe The Power pour ambiancer l’événement.
Buvette et restauration sur place pour profiter de la terrasse du Lien + Épicerie Chez Aurore.
En parallèle, vous pourrez également assister à l’événement de Bigoride avec compétition de skate, exposition sur le Skate, projection, stands de tatouages et ateliers recyclage de planches.
IBOS 23 Route de Pau Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 52 06 67 00 bonjour@lelien-py.com
English :
A friendly garage sale featuring some 40 exhibitors and a host of activities throughout the day.
On the program:
– Creative workshops and fun activities for adults and children
– From 12 noon to 2 p.m.: Agathe The Power Dj Set to liven up the event.
Refreshments and food available on the Lien terrace + Chez Aurore grocery store.
At the same time, you can attend the Bigoride event with skateboard competition, skateboard exhibition, projection, tattoo booths and board recycling workshops.
L’événement Vide-grenier Le Printemps du Lien Ibos a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Tarbes|CDT65