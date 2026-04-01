Vide grenier Le Thou
Vide grenier Le Thou dimanche 26 avril 2026.
Le Thou
Vide grenier
Champ de Foire Le Thou Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez participer au vide-grenier sur le Champ de Foire Le Thou de 8h à 18h
.
Champ de Foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 01 58 41
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English :
Come and take part in the garage sale on the Champ de Foire Le Thou from 8am to 6pm
L’événement Vide grenier Le Thou a été mis à jour le 2026-04-11 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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