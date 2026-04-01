Le Thou

Vide grenier

Champ de Foire Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez participer au vide-grenier sur le Champ de Foire Le Thou de 8h à 18h

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Champ de Foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 01 58 41

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English :

Come and take part in the garage sale on the Champ de Foire Le Thou from 8am to 6pm

L’événement Vide grenier Le Thou a été mis à jour le 2026-04-11 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin