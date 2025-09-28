VIDE GRENIER Le Triadou

VIDE GRENIER Le Triadou dimanche 28 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Le Triadou Hérault

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Partez à la chasse aux bonnes affaires et aux trouvailles uniques ! Meubles, livres, jouets, vêtements, objets insolites… chacun y trouvera son bonheur.

Que vous vendiez ou que vous veniez flâner, c’est le moment idéal pour offrir une nouvelle vie aux objets tout en partageant un instant convivial.

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie +33 6 46 43 52 01

English :

Hunt for bargains and unique finds! Furniture, books, toys, clothes, unusual objects? there’s something for everyone.

Whether you’re selling or just browsing, it’s the perfect time to give objects a new lease of life while sharing a convivial moment.

German :

Gehen Sie auf die Jagd nach Schnäppchen und einzigartigen Fundstücken! Ob Möbel, Bücher, Spielzeug, Kleidung oder ungewöhnliche Gegenstände hier wird jeder fündig.

Egal, ob Sie verkaufen oder einfach nur stöbern wollen, es ist der ideale Zeitpunkt, um Gegenständen ein neues Leben zu schenken und gleichzeitig einen gemütlichen Moment zu verbringen.

Italiano :

A caccia di occasioni e reperti unici! Mobili, libri, giocattoli, vestiti, oggetti insoliti: ce n’è per tutti i gusti.

Che si tratti di vendere o di curiosare, è il momento ideale per dare nuova vita agli oggetti e condividere un momento di convivialità.

Espanol :

A la caza de gangas y hallazgos únicos Muebles, libros, juguetes, ropa, objetos insólitos… hay para todos los gustos.

Ya sea para vender o simplemente para curiosear, es el momento perfecto para dar una nueva vida a los objetos mientras se comparte un momento de convivencia.

