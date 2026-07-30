AGENDA · Legé
VIDE GRENIER Legé
samedi 12 septembre 2026 · Legé
Informations pratiques
Legé
VIDE GRENIER
16 Rue du Puits Neuf Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
VIDE GRENIER
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16 Rue du Puits Neuf Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 45 15 32 39
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English :
GARDEN VACUUM
L’événement VIDE GRENIER Legé a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Sud Retz Atlantique
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