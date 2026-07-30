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AGENDA · Legé

VIDE GRENIER Legé

samedi 12 septembre 2026 · Legé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
16 Rue du Puits Neuf
Ville
44650 Legé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Legé

VIDE GRENIER

16 Rue du Puits Neuf Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

VIDE GRENIER
  .

16 Rue du Puits Neuf Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 45 15 32 39 

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English :

GARDEN VACUUM

L’événement VIDE GRENIER Legé a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Sud Retz Atlantique

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