Vide Grenier Lencouacq
Vide Grenier Lencouacq samedi 4 octobre 2025.
Vide Grenier
Place du foirail Lencouacq Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Rendez-vous dès 8h à Lencouacq pour dénicher quelques trésors sur son Vide-grenier ouvert jusqu’à 18h.
Place du foirail Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 05 32 74 cdfdelencouacq40120@gmail.com
English : Vide Grenier
Get together at 8am in Lencouacq to unearth some treasures at its Garage Sale, open until 6pm.
German : Vide Grenier
Treffpunkt ab 8 Uhr in Lencouacq, um auf dem bis 18 Uhr geöffneten Vide-grenier (Flohmarkt) nach Schätzen zu suchen.
Italiano :
Alle 8 del mattino, a Lencouacq, ci si riunisce per scovare alcuni tesori durante il Garage Sale, aperto fino alle 18.00.
Espanol : Vide Grenier
Reúnase a las 8 de la mañana en Lencouacq para desenterrar algunos tesoros en su Venta de Garaje, abierta hasta las 6 de la tarde.
