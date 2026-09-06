Informations pratiques

Les Achards

Vide-grenier

Place de l’Église et rues adjacentes Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

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Place de l’Église et rues adjacentes Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire anim.achards@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Les Achards a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays des Achards