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AGENDA · Les Achards

Vide-grenier Les Achards

dimanche 6 septembre 2026 · Les Achards

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de l'Église et rues adjacentes
Ville
85150 Les Achards
Département
Vendée
Tarif

Les Achards

Vide-grenier

Place de l’Église et rues adjacentes Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

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Place de l’Église et rues adjacentes Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire   anim.achards@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Les Achards a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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