Vide grenier Les amis d’urdy DOMAINE URDY Saint-Pantaléon-les-Vignes

Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Vide Grenier en intérieur et extérieur du domaine URDY. En intérieur tables et chaises fournies. Buvette associative et food truck sur place. Grande tombola pour les 10 ans de l’association avec de très jolis lots !
DOMAINE URDY Château URDY Domaine URDY Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 46 31 55
Flea market inside and outside the URDY estate. Indoor tables and chairs provided. Association refreshment bar and food truck on site. Large tombola to celebrate the association’s 10th anniversary, with great prizes!
Flohmarkt im Innen- und Außenbereich des URDY-Geländes. Im Innenbereich werden Tische und Stühle bereitgestellt. Vereinsgetränke und Foodtruck vor Ort. Große Tombola zum 10-jährigen Bestehen des Vereins mit sehr schönen Preisen!
Mercatino delle pulci all’interno e all’esterno della tenuta URDY. Tavoli e sedie al coperto. Bar e camioncino dell’associazione sul posto. Grande tombola per il 10° anniversario dell’associazione con grandi premi!
Mercadillo dentro y fuera de la finca URDY. Mesas y sillas en el interior. Bar de refrescos de la asociación y food truck in situ. Gran tómbola por el 10º aniversario de la asociación con fantásticos premios
L’événement Vide grenier Les amis d’urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes