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AGENDA · Les Arsures

Vide grenier Les Arsures

dimanche 13 septembre 2026 · Les Arsures

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Place du village
Ville
39600 Les Arsures
Département
Jura
Tarif

Les Arsures

Vide grenier

Place du village Les Arsures Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vide grenier toute la journée avec restauration.

Organisé par le comité d’Animation de la Molaine.   .

Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   mairie@lesarsures.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Les Arsures a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA