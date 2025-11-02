Vide grenier : Les Dominicales Darwin Éco-système Bordeaux
Vide grenier : Les Dominicales Darwin Éco-système Bordeaux dimanche 2 novembre 2025.
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-02T10:00:00+01:00 – 2025-11-02T18:00:00+01:00
Fin : 2025-11-02T10:00:00+01:00 – 2025-11-02T18:00:00+01:00
Programme du vide grenier
Un vide-grenier ouvert à tout le monde, comme ça on en profite pour faire du tri et donner une seconde vie à vos objets et pourquoi pas saisir l’occasion de changer sa déco ou de refaire sa garde-robe.
- Un marché de producteurs engagés
- Des rencontres, du partage, de la musique fidèle à l’esprit de la caserne.
Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Tous les 1ers dimanches du mois, rendez-vous à Darwin pour un vide grenier dominical festif, circulaire et local. vide grenier dimanche
@StudioSauvages