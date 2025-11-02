Vide grenier : Les Dominicales Darwin Éco-système Bordeaux

Vide grenier : Les Dominicales Dimanche 2 novembre, 10h00 Darwin Éco-système Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T10:00:00+01:00 – 2025-11-02T18:00:00+01:00

Programme du vide grenier

Un vide-grenier ouvert à tout le monde, comme ça on en profite pour faire du tri et donner une seconde vie à vos objets et pourquoi pas saisir l’occasion de changer sa déco ou de refaire sa garde-robe.

Un marché de producteurs engagés

Des rencontres, du partage, de la musique fidèle à l’esprit de la caserne.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/DMHzq1Os_0c/ »}]

Tous les 1ers dimanches du mois, rendez-vous à Darwin pour un vide grenier dominical festif, circulaire et local. vide grenier dimanche

@StudioSauvages