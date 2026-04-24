Les Eyzies

Vide-grenier

Promenade de la Vézère Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

8h. Restauration et buvette sur place. 2€ le ml pour les exposants. Gratuit pour les visiteurs

Vide- grenier organisé par Saint Cirq en fête.

Restauration et buvette sur place .

Promenade de la Vézère Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 04 98 36

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English : Vide-grenier

8h. Catering and refreshments on site. 2? per ml for exhibitors. Free for visitors

L’événement Vide-grenier Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère