Vide-grenier Les Eyzies
Vide-grenier Les Eyzies dimanche 17 mai 2026.
Les Eyzies
Vide-grenier
Promenade de la Vézère Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
8h. Restauration et buvette sur place. 2€ le ml pour les exposants. Gratuit pour les visiteurs
Vide- grenier organisé par Saint Cirq en fête.
Restauration et buvette sur place .
Promenade de la Vézère Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 04 98 36
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English : Vide-grenier
8h. Catering and refreshments on site. 2? per ml for exhibitors. Free for visitors
L’événement Vide-grenier Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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