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Vide-grenier Les Eyzies

Vide-grenier Les Eyzies

Vide-grenier Les Eyzies dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Promenade de la Vézère

Ville : 24620 Les Eyzies

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Les Eyzies

Vide-grenier

Promenade de la Vézère Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

8h. Restauration et buvette sur place. 2€ le ml pour les exposants. Gratuit pour les visiteurs
Vide- grenier organisé par Saint Cirq en fête.
Restauration et buvette sur place   .

Promenade de la Vézère Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 04 98 36 

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English : Vide-grenier

8h. Catering and refreshments on site. 2? per ml for exhibitors. Free for visitors

L’événement Vide-grenier Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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