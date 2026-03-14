Vide grenier Parking du Tourchet Les Houches
Vide grenier Parking du Tourchet Les Houches dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier
Parking du Tourchet 100 Avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier
Réservé aux particuliers
15€ l’emplacement 3m X 2m
.
Parking du Tourchet 100 Avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14 altimove74@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Flea market
Flea market
Reserved for individuals
15€ per site 3m X 2m
L’événement Vide grenier Les Houches a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc