Vide grenier Parking du Tourchet Les Houches

Vide grenier

Parking du Tourchet 100 Avenue des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier

Réservé aux particuliers

15€ l’emplacement 3m X 2m

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Parking du Tourchet 100 Avenue des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 05 56 14 altimove74@gmail.com

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English : Flea market

Flea market

Reserved for individuals

15€ per site 3m X 2m

L’événement Vide grenier Les Houches a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc