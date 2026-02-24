Vide grenier Les Marm’ot à la salle polyvalente Trébons

Vide grenier Les Marm’ot

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Le 18 mai à Trebons

Vide grenier au profit des écoles Ordizan/Trėbons

Réservation par téléphone n’attendez plus places limitées !

à la salle polyvalente TREBONS Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 78 82 73 97

English :

May 18 in Trebons

Flea market in aid of Ordizan/Tr?bons schools

Reservations by phone don’t wait, places are limited!

