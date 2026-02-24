Vide grenier Les Marm’ot à la salle polyvalente Trébons
Vide grenier Les Marm’ot à la salle polyvalente Trébons dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier Les Marm’ot
à la salle polyvalente TREBONS Trébons Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le 18 mai à Trebons
Vide grenier au profit des écoles Ordizan/Trėbons
Réservation par téléphone n’attendez plus places limitées !
.
à la salle polyvalente TREBONS Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 78 82 73 97
English :
May 18 in Trebons
Flea market in aid of Ordizan/Tr?bons schools
Reservations by phone don’t wait, places are limited!
