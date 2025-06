Vide grenier Les Monts d’Andaine 6 juillet 2025 07:00

Orne

Vide grenier La Sauvagere Les Monts d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 07:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Vide grenier organisé par l’AS Monts d’Andaine.

Restauration auprès dès commerçants de la commune.

La Sauvagere

Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 6 06 77 56 68

English : Vide grenier

Garage sale organized by AS Monts d?Andaine.

Catering available from local shopkeepers.

German :

Flohmarkt, organisiert von der AS Monts d’Andaine.

Verpflegung bei den Händlern der Gemeinde.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’AS Monts d’Andaine.

Possibilità di ristorazione presso i negozianti locali.

Espanol :

Mercadillo organizado por AS Monts d’Andaine.

Restauración a cargo de los comerciantes locales.

