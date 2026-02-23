Vide-grenier

Salle polyvalente Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Restauration sur place .

Salle polyvalente Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 47 60 07 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Les Pieux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Cotentin La Hague