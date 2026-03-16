Vide Grenier Zone d’activités de Nods- Les Premiers Sapins Les Premiers Sapins

Vide Grenier

Zone d’activités de Nods- Les Premiers Sapins 2 Rue des 1ers Sapins Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Nous sommes ravis de vous faire part de la 4ème édition du vide grenier qui se tiendra le dimanche 10 mai 2026 sur la zone d’activités de Nods Les Premiers Sapins

– buvette et restauration sur place.

Accueil des exposants dès 6h.

3€ le mètre linéaire. Possibilité de stationner son véhicule derrière l’emplacement minimum de 5 m linéaire voiture uniquement, les camionnettes ou camping car seront stationnés sur le parking visiteur. .

Zone d’activités de Nods- Les Premiers Sapins 2 Rue des 1ers Sapins Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 70 85 59 comitefetes.nods@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-03-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS