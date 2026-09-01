Vide-grenier Les Premiers Sapins
dimanche 20 septembre 2026 · Les Premiers Sapins
Informations pratiques
Les Premiers Sapins
Vide-grenier
Terrain de foot de Chasnans Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez faire des affaires au vide-grenier de Chasnans !
Restauration et buvette sur place.
Organisé par l’association Chasn’ensemble.
Pour les exposants : 2€ le mètre linéaire.
Pour toutes informations et réservations, contactez Sylviane : 06 12 31 54 07 .
Terrain de foot de Chasnans Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 31 54 07
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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