Informations pratiques

Les Premiers Sapins

Vide-grenier

Terrain de foot de Chasnans Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez faire des affaires au vide-grenier de Chasnans !

Restauration et buvette sur place.

Organisé par l’association Chasn’ensemble.

Pour les exposants : 2€ le mètre linéaire.

Pour toutes informations et réservations, contactez Sylviane : 06 12 31 54 07 .

Terrain de foot de Chasnans Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 31 54 07

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS