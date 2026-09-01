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AGENDA · Les Premiers Sapins

Vide-grenier Les Premiers Sapins

dimanche 20 septembre 2026 · Les Premiers Sapins

Vide-grenier Les Premiers Sapins

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Terrain de foot de Chasnans
Ville
25580 Les Premiers Sapins
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Premiers Sapins

Vide-grenier

Terrain de foot de Chasnans Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez faire des affaires au vide-grenier de Chasnans !
Restauration et buvette sur place.
Organisé par l’association Chasn’ensemble.

Pour les exposants : 2€ le mètre linéaire.
Pour toutes informations et réservations, contactez Sylviane : 06 12 31 54 07   .

Terrain de foot de Chasnans Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 31 54 07 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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