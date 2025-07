Vide grenier Les Ressuintes

Vide grenier Les Ressuintes dimanche 27 juillet 2025.

Vide grenier

Les Ressuintes Eure-et-Loir

Début : 2025-07-27 08:00:00

fin : 2025-07-27 17:00:00

2025-07-27

L’amicale des Ressuintes vous propose son vide grenier, buvette sur place.

Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lamicaledesressuintes@gmail.com

English :

L’amicale des Ressuintes is holding a garage sale, with refreshments available.

German :

Der Freundeskreis von Les Ressuintes bietet Ihnen seinen « vide grenier » an, Getränke vor Ort.

Italiano :

L’Amicale des Ressuintes organizza una vendita di garage con rinfresco.

Espanol :

La « Amicale des Ressuintes » organiza una venta de garaje con refrescos.

L’événement Vide grenier Les Ressuintes a été mis à jour le 2025-07-05 par OT DU PERCHE