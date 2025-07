Vide grenier Les Ressuintes

Vide grenier Les Ressuintes dimanche 31 août 2025.

Vide grenier

Les Ressuintes Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Journée où vous pourrez chiner tout en dégustant des crêpes, buvette sur place.

Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 11 44 01

English :

A day for bargain-hunting and pancakes, with refreshments available.

German :

Tag, an dem Sie stöbern und gleichzeitig Crêpes genießen können, Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Una giornata a caccia di occasioni e frittelle, con un rinfresco a disposizione.

Espanol :

Un día de búsqueda de gangas y tortitas, con refrescos disponibles.

L’événement Vide grenier Les Ressuintes a été mis à jour le 2025-07-23 par OTs DU PERCHE