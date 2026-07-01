Informations pratiques

Les Ressuintes

Vide Grenier

Les Ressuintes Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’amicale des Ressuintes vous convie à son vide grenier annuel ! Buvette sur place.

Pour les exposants. 1€ le mètre linéaire et inscription conseillée via téléphone.

L’amicale des Ressuintes vous convie à son vide grenier annuel ! Buvette sur place.

Pour les exposants. 1€ le mètre linéaire et inscription conseillée via téléphone. .

Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 91 90 92 lamicaledesressuintes@gmail.com

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English :

L’amicale des Ressuintes proposes a pétanque competition in doublettes.

2 games in the morning and 3 games in the afternoon.

Registration from 9.15 am. Games start at 10am.

L’événement Vide Grenier Les Ressuintes a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE