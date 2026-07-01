Vide Grenier Les Ressuintes
dimanche 26 juillet 2026 · Les Ressuintes
Informations pratiques
Les Ressuintes
Vide Grenier
Les Ressuintes Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
L’amicale des Ressuintes vous convie à son vide grenier annuel ! Buvette sur place.
Pour les exposants. 1€ le mètre linéaire et inscription conseillée via téléphone.
L’amicale des Ressuintes vous convie à son vide grenier annuel ! Buvette sur place.
Pour les exposants. 1€ le mètre linéaire et inscription conseillée via téléphone. .
Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 91 90 92 lamicaledesressuintes@gmail.com
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English :
L’amicale des Ressuintes proposes a pétanque competition in doublettes.
2 games in the morning and 3 games in the afternoon.
Registration from 9.15 am. Games start at 10am.
L’événement Vide Grenier Les Ressuintes a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE