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AGENDA · Les Ressuintes

Vide Grenier Les Ressuintes

dimanche 26 juillet 2026 · Les Ressuintes

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
28340 Les Ressuintes
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Les Ressuintes

Vide Grenier

Les Ressuintes Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

L’amicale des Ressuintes vous convie à son vide grenier annuel ! Buvette sur place.
Pour les exposants. 1€ le mètre linéaire et inscription conseillée via téléphone.
L’amicale des Ressuintes vous convie à son vide grenier annuel ! Buvette sur place.
Pour les exposants. 1€ le mètre linéaire et inscription conseillée via téléphone.   .

Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 91 90 92  lamicaledesressuintes@gmail.com

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English :

L’amicale des Ressuintes proposes a pétanque competition in doublettes.
2 games in the morning and 3 games in the afternoon.
Registration from 9.15 am. Games start at 10am.

L’événement Vide Grenier Les Ressuintes a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE