Vide grenier Stade de foot Les Velluire-sur-Vendée
Vide grenier Stade de foot Les Velluire-sur-Vendée dimanche 28 septembre 2025.
Stade de foot Lieu dit La Garenne Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Organisé par l’Amicale Laïque
Restauration et buvette sur place.
3€/ML
Réservation au 06 59 87 84 62
Si véhicule sur emplacement, réservation minimum de 4M .
English :
Organized by Amicale Laïque
German :
Organisiert von der Amicale Laïque
Italiano :
Organizzato dall’Amicale Laïque
Espanol :
Organizado por la Amicale Laïque
