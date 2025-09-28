Vide grenier Stade de foot Les Velluire-sur-Vendée

Vide grenier Stade de foot Les Velluire-sur-Vendée dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

Stade de foot Lieu dit La Garenne Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 07:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Organisé par l’Amicale Laïque

Restauration et buvette sur place.

3€/ML

Réservation au 06 59 87 84 62

Si véhicule sur emplacement, réservation minimum de 4M .

Stade de foot Lieu dit La Garenne Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 87 84 62

English :

Organized by Amicale Laïque

German :

Organisiert von der Amicale Laïque

Italiano :

Organizzato dall’Amicale Laïque

Espanol :

Organizado por la Amicale Laïque

