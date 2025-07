Vide grenier Lesperon

Vide grenier Lesperon dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

54 Place Saint-Pierre Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Comme chaque année, la Commune de Lesperon organise son incontournable vide grenier !

L’inscription et l’emplacement (5 mètres linéaires) sont GRATUITS alors venez vite déballer vos trésors !

Inscriptions en Mairie uniquement coupon à remplir + pièce d’identité (en cours de validité) à fournir

Comme chaque année, la Commune de Lesperon organise son incontournable vide grenier !

L’inscription et l’emplacement (5 mètres linéaires) sont GRATUITS alors venez vite déballer vos trésors !

Réservé aux particuliers

Inscriptions en Mairie uniquement coupon à remplir + pièce d’identité (en cours de validité) à fournir

Bulletin d’inscription à télécharger .

54 Place Saint-Pierre Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 60 08 mairie@lesperon.fr

English : Vide grenier

Every year, the Commune de Lesperon organizes its annual garage sale!

Registration and space (5 linear meters) are FREE, so don’t delay in unpacking your treasures!

Registration at the Mairie only: coupon to be filled in + valid ID to be provided

German : Vide grenier

Wie jedes Jahr organisiert die Gemeinde Lesperon ihren unumgänglichen Flohmarkt!

Die Anmeldung und der Standplatz (5 laufende Meter) sind KOSTENLOS, also kommen Sie schnell und packen Sie Ihre Schätze aus!

Anmeldung nur im Rathaus: Coupon ausfüllen + gültigen Ausweis vorlegen

Italiano :

Ogni anno, Lesperon organizza la sua vendita di garage!

L’iscrizione e le piazzole (5 metri lineari) sono GRATUITE, quindi non tardate a disfare i vostri tesori!

Iscrizione solo presso il Municipio: tagliando da compilare + documento d’identità valido da fornire

Espanol : Vide grenier

Todos los años, Lesperon organiza su venta anual de garaje

La inscripción y las parcelas (5 metros lineales) son GRATUITAS, ¡así que no tardes en desembalar tus tesoros!

Inscripción únicamente en el Ayuntamiento: hay que rellenar un cupón y presentar un documento de identidad válido

L’événement Vide grenier Lesperon a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Morcenx