Vide grenier

Place du Port Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

8h-18h Pour les visiteurs. 6h30 ouverture pour les exposants . Restauration et buvette sur place. Gratuit pour les visiteurs. 2€ le ml pour les exposants

Vide grenier organisé par l’Amicale des deux rivières.

Réservé aux particuliers.

Restauration et buvette sur place.

Ouverture pour les exposants 6h30. .

Place du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 50 50

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English : Vide grenier

8am-6pm: For visitors. 6:30 am: opening for exhibitors. Catering and refreshments on site. Free for visitors. 2? per ml for exhibitors

L’événement Vide grenier Limeuil a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère