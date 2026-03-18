Vide grenier Limeuil
Vide grenier Limeuil dimanche 5 avril 2026.
Vide grenier
Place du Port Limeuil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
8h-18h Pour les visiteurs. 6h30 ouverture pour les exposants . Restauration et buvette sur place. Gratuit pour les visiteurs. 2€ le ml pour les exposants
Vide grenier organisé par l’Amicale des deux rivières.
Réservé aux particuliers.
Restauration et buvette sur place.
Ouverture pour les exposants 6h30. .
Place du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 50 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
8am-6pm: For visitors. 6:30 am: opening for exhibitors. Catering and refreshments on site. Free for visitors. 2? per ml for exhibitors
L’événement Vide grenier Limeuil a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère