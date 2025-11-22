Vide Grenier Livron Rue du Perrier Livron-sur-Drôme

Vide Grenier Livron

Rue du Perrier Ecole primaire Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 15:00:00

2025-11-22

A vous, les plus courageux qui profiteraient des vacances pour faire un grand tri avant Noël

Rue du Perrier Ecole primaire Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 41 01 89 apel.annecartier@gmail.com

English :

Here’s to you, the brave souls who want to take advantage of the vacations to do a major sorting before Christmas

German :

An Sie, die Mutigen, die die Ferien nutzen würden, um vor Weihnachten eine große Auswahl zu treffen

Italiano :

A voi, anime coraggiose che approfittano delle vacanze per fare un po’ di ordine prima di Natale

Espanol :

Brindo por vosotros, los valientes que aprovecháis las vacaciones para hacer una buena limpieza antes de Navidad

