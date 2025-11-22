Vide Grenier Livron Rue du Perrier Livron-sur-Drôme
Vide Grenier Livron Rue du Perrier Livron-sur-Drôme samedi 22 novembre 2025.
Vide Grenier Livron
Rue du Perrier Ecole primaire Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 15:00:00
2025-11-22
A vous, les plus courageux qui profiteraient des vacances pour faire un grand tri avant Noël
Rue du Perrier Ecole primaire Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 41 01 89 apel.annecartier@gmail.com
English :
Here’s to you, the brave souls who want to take advantage of the vacations to do a major sorting before Christmas
German :
An Sie, die Mutigen, die die Ferien nutzen würden, um vor Weihnachten eine große Auswahl zu treffen
Italiano :
A voi, anime coraggiose che approfittano delle vacanze per fare un po’ di ordine prima di Natale
Espanol :
Brindo por vosotros, los valientes que aprovecháis las vacaciones para hacer una buena limpieza antes de Navidad
