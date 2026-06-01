Lombreuil

Vide grenier Lombreuil

Lombreuil Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier Lombreuil

Restauration et buvette

inscription sur place. 3 .

Lombreuil 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 82 21 81

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English :

Garage sale Lombreuil

L’événement Vide grenier Lombreuil Lombreuil a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS