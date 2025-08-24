Vide Grenier Ancienne route de Seurre Losne

Rdv le 24 aôut pour notre Vide Grenier annuel 3ieme édition !

Il aura lieu à Losne, ancienne route de Seurre

Pour les petites ou grosses faims, une buvette se tiendra avec des frites barbecue , des boissons et quelques autres gourmandises sucrées .

Ancienne route de Seurre Ancienne Route de Seurre Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 63 41 05 comitedesfetes.jeunesse@gmail.com

