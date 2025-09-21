VIDE GRENIER au carbet du lac Loures-Barousse
VIDE GRENIER au carbet du lac Loures-Barousse dimanche 21 septembre 2025.
VIDE GRENIER
au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez chiner au vide-grenier organisé par Solidarité Barousse !
Restauration sur place
au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 69 83 97
English :
Come and bargain-hunt at the garage sale organized by Solidarité Barousse!
Catering on site
German :
Stöbern Sie auf dem von Solidarité Barousse organisierten Flohmarkt!
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Venite a caccia di occasioni al mercatino organizzato da Solidarité Barousse!
Ristorazione sul posto
Espanol :
Ven a buscar gangas al mercadillo organizado por Solidarité Barousse
Catering in situ
