VIDE GRENIER au carbet du lac Loures-Barousse

VIDE GRENIER

au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez chiner au vide-grenier organisé par Solidarité Barousse !

Restauration sur place
English :

Come and bargain-hunt at the garage sale organized by Solidarité Barousse!

Catering on site

German :

Stöbern Sie auf dem von Solidarité Barousse organisierten Flohmarkt!

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Venite a caccia di occasioni al mercatino organizzato da Solidarité Barousse!

Ristorazione sul posto

Espanol :

Ven a buscar gangas al mercadillo organizado por Solidarité Barousse

Catering in situ

