Vide grenier – Salle des Fêtes centre bourg Lourquen 6 juillet 2025 08:00

Landes

Vide grenier Salle des Fêtes centre bourg Au Bourg Lourquen Landes

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Vide Grenier à LOURQUEN organisé par l’association des Primevères.

Vous trouverez des stands à l’intérieur et l’extérieur de la salle de fêtes au centre bourg de 8h00 à 17h00.

Buvette et Restauration rapide sur place

Sandwichs-frites-boissons.

Venez trouver votre bonheur à Lourquen…Nous vous attendons nombreux dans la bonne humeur :)

Renseignements et réservation des stands 06.24.31.32.70

Tarifs :

4€ le m à l’intérieur tables fournies

3€ le m à l’extérieur tables non fournies

2€ le portant non fourni .

Salle des Fêtes centre bourg Au Bourg

Lourquen 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 31 32 70

English : Vide grenier

Garage sale at LOURQUEN organized by the Primevères association.

You’ll find stalls inside and outside the village hall from 8.00am to 5.00pm.

Refreshments and fast food on site:

Sandwiches, French fries and drinks.

German : Vide grenier

Vide Grenier in LOURQUEN, organisiert von der Association des Primevères.

Sie finden von 8.00 bis 17.00 Uhr Stände im Innen- und Außenbereich des Festsaals im Zentrum des Ortes.

Getränke und Schnellrestaurants vor Ort:

Sandwiches, Pommes frites, Getränke.

Italiano :

Vendita di garage a LOURQUEN organizzata dall’associazione Primevères.

Troverete bancarelle all’interno e all’esterno della sala del paese dalle 8.00 alle 17.00.

Ristoro e fast food sul posto:

Panini, patatine e bevande.

Espanol : Vide grenier

Venta de garaje en LOURQUEN organizada por la asociación Primevères.

Encontrará puestos dentro y fuera de la sala del pueblo de 8.00 a 17.00 h.

Refrescos y comida rápida in situ:

Bocadillos, patatas fritas y bebidas.

