Informations pratiques

Louzouer

Vide grenier

Louzouer Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Un charmant village, une belle journée d’été.

Tel pourrait être votre dimanche 26 juillet si vous décidez d’exposer, venir chiner ou simplement vous promener sur notre vide grenier de Louzouer.

Un charmant village, une belle journée d’été.

Tel pourrait être votre dimanche 26 juillet si vous décidez d’exposer, venir chiner ou simplement vous promener sur notre vide grenier de Louzouer.

Buvette et restauration sur place

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Exposants: le mètre linéaire vous est proposé à 2€ avec un café offert par stand exposant.

Exposant en alimentaire refusé.

Nous vous attendons très nombreux ! .

Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 60 10 19

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English :

A charming village, a beautiful summer day.

That could be your Sunday, July 26, if you decide to set up a booth, come browse for bargains, or simply take a stroll at our yard sale in Louzouer.

L’événement Vide grenier Louzouer a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO