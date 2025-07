Vide-Grenier Lubine

Vide-Grenier Lubine dimanche 7 septembre 2025.

Vide-Grenier

Centre ville Lubine Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Vide-grenier animé par les Dauphines (majorettes). Buvette et petite restauration sur place.

Repas (17,50 €) et emplacement sur réservation.Tout public

Centre ville Lubine 88490 Vosges Grand Est +33 7 84 20 80 89

English :

Garage sale animated by the Dauphines (majorettes). Refreshments and snacks on site.

Meals (17.50?) and pitches available on reservation.

German :

Flohmarkt, der von den Dauphines (Majoretten) organisiert wird. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mahlzeit (17,50 ?) und Stellplatz auf Reservierung.

Italiano :

Vendita di garage con intrattenimento delle Dauphines (majorettes). Bar e snack in loco.

Pasti (17,50?) e piazzole disponibili su prenotazione.

Espanol :

Venta de garaje amenizada por las Dauphines (majorettes). Bar y tentempiés in situ.

Comidas (17,50 €) y parcelas disponibles previa reserva.

L'événement Vide-Grenier Lubine a été mis à jour le 2025-07-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES