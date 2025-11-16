Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Luc-la-Primaube dimanche 16 novembre 2025.

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-16
2025-11-16

Organisé par le Téléthon
Grand vide grenier dans la salle d’animation de Luc. Exposants dans la salle et à l’extérieur. Buvette !   .

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 82 88 89 73 

Organized by the Telethon

Organisiert vom Telethon

Organizzato da Telethon

Organizado por el Teletón

