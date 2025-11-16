Vide grenier Luc-la-Primaube
Vide grenier Luc-la-Primaube dimanche 16 novembre 2025.
Vide grenier
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Organisé par le Téléthon
Grand vide grenier dans la salle d’animation de Luc. Exposants dans la salle et à l’extérieur. Buvette ! .
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 82 88 89 73
English :
Organized by the Telethon
German :
Organisiert vom Telethon
Italiano :
Organizzato da Telethon
Espanol :
Organizado por el Teletón
L’événement Vide grenier Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)