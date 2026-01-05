Vide grenier Luc-la-Primaube
Vide grenier Luc-la-Primaube dimanche 25 janvier 2026.
Vide grenier
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Début : Dimanche 2026-01-25
Vide grenier et déjeuner aux tripous organisés par l’APE de l’école Jacques Prévert à Luc.
Nombreux exposants, buvette et restaurations sur place. .
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie ape.luc12450@gmail.com
English :
Garage sale and tripous lunch organized by the APE of the Jacques Prévert school in Luc.
L’événement Vide grenier Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-12-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)