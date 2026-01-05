Vide grenier Luc-la-Primaube

Vide grenier

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Vide grenier et déjeuner aux tripous organisés par l’APE de l’école Jacques Prévert à Luc.

Nombreux exposants, buvette et restaurations sur place. .

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie ape.luc12450@gmail.com

English :

Garage sale and tripous lunch organized by the APE of the Jacques Prévert school in Luc.

